روسيا : أمريكا لديها رغبة شديدة في تغيير النظام السوري إلى درجة باتت مستعدة لمساعدة أي قوى تدمير

استنكرت الخارجية الروسية السبت العقوبات الأمريكية الجديدة بحق روسيا ونظام بشار الأسد متهمة واشنطن بانها “فقدت تماما واقعيتها”.

وقالت الوزارة في بيان “إن هذا التوسيع للعقوبات الأمريكية ضد روسيا (..) في وقت يفترض ان توحد الهجمات الدامية في أنقرة وبرلين الاشخاص العقلاء في مقاومتهم لتهديد الارهابيين، يظهر ان واشنطن فقدت تماما واقعيتها”.

واضافت ان واشنطن “تحاول بذلك معاقبتنا على دعمنا للحكومة السورية في مكافحة الارهاب الذي لا يهدد فقط هذا البلد بل العالم باسره”.

واعلنت واشنطن الجمعة انها ادرجت على لائحتها السوداء الاقتصادية ستة وزراء سوريين بينهم وزير المالية مامون حمدان ومسؤولون في مصرف روسي لدورهم المفترض في “أعمال عنف” ارتكبها النظام السوري.

واتهم البيان الروسي واشنطن بان لديها “رغبة شديدة في تغيير النظام السوري إلى درجة باتت مستعدة لمساعدة أي قوى تدمير” بينها جبهة فتح الشام الجهادية (النصرة سابقا).

لكن الخارجية الروسية أكدت “لن نخضع امام العقوبات” مشيرة الى ان الشركات الروسية المستهدفة مستمرة في “العمل بشكل عادي”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية اعلنت الثلاثاء عقوبات جديدة ضد روسيا لدور مفترض في النزاع في اوكرانيا. واستهدفت العقوبات مقاولين ومصرفيين روسا وشركات نقل روسية. (AFP)

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