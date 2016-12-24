صانع ” شوكولا ” سوري مشهور هاجر إلى هنغاريا : أنا مواطن هنغاري و لست لاجئاً .. و لا أتدخل بالسياسة

قالت وكالة رويترز إنه “قبل اندلاع الحرب في سوريا كان اسم الحلوى التي يصنعها بسام غراوي مرادفا لأفخر أنواع الشوكولاتة في أي مكان قبل أن تقضي الحرب على عمله لكنه يحاول البدء من جديد في المجر بمصنع سيدشن في العام المقبل”.
وقال غراوي (62 عاماً) للوكالة، في مكتبه بوسط العاصمة المجرية بودابست المطل على مبنى البرلمان “إنه مشروع سيضع المجر على خارطة مصدري الشوكولاتة الفاخرة في الاتحاد الأوروبي.”
وغراوي هو ابن لواحدة من أقدم العائلات التجارية في دمشق والتي يرجع نشاطها إلى عام 1805. ويقول إنه لطالما كان يحب المجر التي كان يمارس فيها أنشطة تجارية ليست مرتبطة بالحلويات منذ أوائل التسعينات.
وقبل نحو ثلاثة أعوام حصل غراوي على الجنسية المجرية واشترى منزلا في بودابست وانتقل مع أسرته إلى هناك في أغسطس آب عام 2015.
وقال : “نعم أنا مجري وامنحوني الوقت وسأتحدث اللغة المجرية.”
وعندما سئل عن قرار المجر عام 2015 ببناء سياج حدودي لمنع دخول المهاجرين -وبينهم السوريون – الذين يتدفقون على أوروبا هربا من الفقر والحرب قال غراوي إن السياسة “ليست مجالي”.
وتابع قوله “بالنسبة لي فأنا أعامل بشكل جيد وأنا لست لاجئا. أنا مواطن”.
ونالت حلويات غراوي شهرة عالمية إذ حصلت على جائزة شرفية خاصة في معرض صالون دي شوكولا في باريس عام 2005. لكن الحرب السورية قلصت الإنتاج في مصنع بإحدى ضواحي دمشق إلى أقل من 0.5 بالمئة من مستواه قبل الحرب.
ويشيد مصنعه الجديد في بلدة هاتفان على بعد نحو 60 كيلومترا شرقي بودابست وسيبدأ العمل قرب نهاية 2017 ويخلق وظائف لنحو 540 شخصا وسينتج نحو 7500 طن من الشوكولاتة سنويا.
واستثمر هو وثلاث شركات أخرى نحو 25 مليون يورو (26.14 مليون دولار) في المصنع وساهمت الحكومة المجرية بخمسة ملايين يورو فضلا عن دعم ضريبي. (REUTERS)
يقرف عمرك يا بشار شو عملت بسوريا
تاجر قذر . . لاعلاقة له باللاجئين وهو يعتبر نفسه بلغاري ؟ ولاعلاقة له أيضا” لامن قريب ولامن بعيد بالقضية السورية فلماذا الأصرار على سورية من أنكر سوريته
هلق بيجو جماعة السوسيال والجوبسنتر وبيحسدو الزلمة وببسبوه…انشالله كون غلطان لنشوف….
صدق يلي قال انو اوسخ التجار ورجال الاعمال هم السوريين واللبنانيين
ولا انت هون
مبين عليك فهمان، اساس بناء الدول هم الصناعيين امثال السيد بسام فهم ثروه وطنية وخساره للبلاد وقد تم استهدافهم من بداية الثوره من سرقه مصانع وخطف وتشبيج وتعفيش وقتل خاصة بحلب وانشاء الله بعد الازمه سوف تعود حلب بيد اهلها وتجارها وصناعها وسيبنوها من جديد لانها بقلوبنا
ما في اوسخ منك يا قليل الأدب
بدل ماترفع رأسك بالسوري
الله يرزقه
(( السياسة ليست مجالي )) هو غير مهتم لما ما يحدث في سورية ولا يهمه من شؤون اللاجئين شيء اللهم نفسي ومن بعدي تفنى الإنسانية كلها وألف أم تبكي ولا أمي تبكي
هاهم تجار سوريا المنافقون يهمهم جمع المال فقط ولايهمهم اهل بلدهم اللاجئين الذين دمرت بيوتهم ودمرت املاكهم . كل الذل والعار للفجار اقصد التجار الانتهازيون والمنافقون ..
ما أبرع تكارنا وصناعيينا العريقين في الإنسلاخ عن وطنهم والتنكر له والتمسح بمؤخرة حثالات أوروبا مثل المجر بلد الغجر ورومانيا وغيرها. عملاق الشوكولا هذا يعاني من عقدة النقص والدونية وأمثاله ممسوحي الشخصية وفاقدي الهوية ومكانهم حيث يتواجد المال ولو في حاويات القمامة. هم ليسو الا أبطالا من شوكولا سرعان ما تذوب في الفم لتكد طريقها في النهاية الى شبكة المجاري الصحية …
أكيد يا كوكو عّم تحكي جد !!! اعتقد كلامك هاد يدل على انك اكل خازوق امبشم من شي تاجر شامي ٠ وطواطولك ٠ يا طوطو ؟؟؟؟؟؟؟؟
بعد انتهاء الأزمة وتحرير سوريا والقضاء على السفّاح المعتوه وبناء سوريا الحديثة سوريا الديمقراطية البرلمانية التعددية ٠ اعتقد جازما بان كل سوري تهجر على مضض سوف يعود لسوريته ٠ هو اتبع سياسة ذكية لكي يثبت نفسه كصناعي منعا للقيل والقال ٠ تخلص من كل المفردات التي سوف. تناله مثل ارهابي ٠ موالي ٠ شبيح ٠ انا اعرف الشامي الأصيل لا ينسى اصله أبدا ٠
ولسه بيقولوا بمرة رح ترجع سوريا احلى يابشار ياحمار طفشت كل الفعاليات اﻻقتصادية والعلمية والسياسية كيف بدها تتبنى عبر الشبيحة واللصوص.
اللي بينكر أصلة ما أله أصل.
سألني احدهم من أين انت ذكرت له إسم قرية في الشمال السوري لم يعرفها, فقال لي أين تقع قلت له في محافظة ادلب قرب حلب, قال هل عشت و ولدت هناك قلت لا و لكن إصل أسرتي من هناك, و لكني ولدت في ألمانيا و عشت جزءاً من حياتي في سوريا. و انا ألماني الجنسية و المولد من الجيل الثاني.
لماذا يريد البعض التنكر لأصله, إذا اللغة لا يتقنها فهذا يعني أنه ليس ببلغاري و إن اشترى الجنسية البلغارية.
و مع ذلك الله يوفقه و أتمنى فعلاً أن يكون صادقاُ بموضوع السياسة لأنه ما أكثر الشبيحة في أورية و خصوصاً الشرقية منها.
و قبل ما يظن أحد أني عم أحسده أنا عملي بأحد الشركات المالية الكبرى في ألمانيا و الحمد لله و ألف الحمد لله لست بحاجة لأن احسد أحد.
شو منحب النجاح لبعضنا البعض ياماشاء الله… شبكن نزلتو فيه نتف عمبينسأل عسوء التعامل مع العرب واللاجئين الزلمة عمبيقول انا مو لاجئ ومعي الجنسية بالتالي بيعاملوني كويس.. وشو بدكن يقول عالحيط انو مو لازم ينعمل او لازم هرب من السؤال عادي وين المشكلة اذا مابدو يتدخل… مو ضروري اذا قال انو هو مواطن هنغاري معناها هو تنازل عن سوريتو هاد اختراع من بعض الشباب الي بتحب بس تعلم عالناس
كلعادة تجار الشام يلهثون خلف مصالحهم …. ما بيفرق معهم حدا … صار مجري 😂
الرجل حر بحياتو واختياراتو..لكن هو صورة حية عن غالبية تجار واثرياء الشام وحلب وغيرهم من السوريين تاريخياً وحاضراً ومستقبلاً والذين رحلوا وهاجروا بأموالهم وتركوا سوريا دون الالتفات للوضع السياسي وإلى أين ذاهبة مما أدى لحثالات القوم بالقفز على السلطة وابتلاع البلد وتدمير الطبقة الوسطى من الشعب السوري… العربي إجمالا غير متمسك بالأرض وهو ذو أصول الترحال .
طبعا لم يعجبني كلام السيد الغراوي وكأنه ناكراً لأصله!! معيب هذا الكلام بحق بلدك الأصلي وشعبه… وسخرية وابتذال وهذا لم يتجاوز الأخ أعوام قليلة في المجر وما أدراك ما المجر هههه؛ لولا أموالك لكان وضعك مختلف مع مجرك هذه؛ .
قصة واقعية قصيرة : في منتصف الثمانينات وفي الوضع الاقتصادي المزري المقصود والذي كان يعاني منه غالبية الشعب وشرفائه ؛ وذات صباح أمام أحدى البلديات في ريف دمشق كنت واقفاً انتظر قدوم رئيس البلدية لإجراء معاملة ما .. وإذ بسيارة فارهة تتوقف جانبي ويهبط منها رجل علائم الثراء والوقار بادية عليهم ألقى عليي التحية من بين الجمع … وجلس بجانبي على “البرطوشة ” يبدو أنه ينتظر قدوم رئيس البلدية ؛ عرفني عن نفسه وأنه أتى من امريكا والتي هاجر إليها وصار يمتلك بها مزارع وأعمال… هو شخصية من أعيان دمشق ومن أثريائها شخصية عامة هامة كان لها دوراً كبيراً بالمجال السياسي في البلد.. سألني بتهكم:الوضع سيء في البلد أليس كذلك..وأردف أتيت لكي أنهي بيع الأراضي التي أملكها هنا…جيلنا شاهد وعاصر الثراء والذهب والغنى أما أجيالكم الأن بهذا العهد المزري ؟ ؟ ؟ قاطعته بقولي أوليس أنتم السبب… رد عليي ملتفتاً بوجوم وهل تريد أن تحاسب تاجراً تاجر وخسر!!! الأن نحن أمريكا أفضل بكثير وانتاجنا مذهل…… لا أطيل ؛ لكن كان شعوري بالنقمة غامراً بأن حال ربي أسألك نفسي يعم البلد وهو الحال الذي أجج الفساد والرشى..والذي كانت صورته ماثلة أمامي بنهوض رئيس البلدية واقفاً بالترحاب لهذا الشخص متجاوزاً لكل الناس المنتظرين أدوارهم “والمعاملة دسمة”.. نعم عليك أن تسعى للأفضل لكن لاتتنكر لبلدك وأصلك وإلا حق عليك شتيمة ياقليل الأصل.
المجر بلد فقير والهجره غير المنظمه لاتقبل فيها ايه دوله وتجلب المشاكل للسكان الاصليين وللمهاجرين الجيدين …هذا الشخص لايريد التدخل في الساسه لانه لايقدم ولايؤخر