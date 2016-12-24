صحيفة ألمانية : لاجئون سوريون قاصرون يهاجمون شباناً ألمان و يطعنون أحدهم بالسكين

قالت صحيفة “غيسينر ألغيماينه” الألمانية المحلية، أن مجموعة من اللاجئين السوريين القصر، تعاركوا مع شبان ألمان، وطعنوا أحدهم بالسكين في مدينة غيسن.

ووفق التفاصيل التي أوردتها الصحيفة، وترجمها عكس السير، فإن العراك وقع في مساء الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني حيث خرج ثلاث ألمان من حفلة موسيقية متوجهين إلى منازلهم، وأثناء تبولهم على جانب الطريق، هاجمهم فجأة مجموعة من الشبان تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 19 عاماً وتعاركوا معهم.

وتوقفت سيارة أجرة كان بداخلها ثلاثة أشخاص خرجوا منها لتقديم المساعدة، وأثناء ذلك هاجم لاجئ سوري ( 14 عاماً) أحدهم وطعنه في أسفل البطن ثم هرب هو ورفاقه باتجاه محطة قطار غيسن.

وقالت الصحيفة، إن كاميرات المراقبة في محطة القطار تمكنت من تصوير الجناة أثناء فرارهم وبعد تحقيقات موسعة تمكنت الشرطة من تحديد هوية الفاعلين وقالت إنهم طالبو لجوء من سوريا وتم استجوابهم منذ أيام و اعترفوا بتورطهم بالعراك.

وأضافت الصحيفة أنه تم نقل الضحية إلى المشفى التي خرج منها بعد تعافيه.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة ألقت منذ أيام القبض على القاصر السوري الذي طعن الألماني بالسكين، ووجهت له تهمة الشروع بالقتل غير العمد.

عكس السير