عضو حركة حماس ” محمود الزهار ” ينفي تصريحات منسوبة إليه حول حلب و إيران

نفى مكتب محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس التصريحات المنسوبة إليه.

وقال مكتب الزهار في تصريح نشره موقع الحركة :” ننفي كل الأكاذيب الرخيصة المنسوبة للدكتور محمود الزهار”.

وتوعد المكتب بملاحقة كل المتورطين فيها قانونياً.

وكانت وكالة وطن الفلسطينية المحلية نسبت للزهار قوله إنه الأحق برئاسة مكتب حماس السياسي، وأن خالد مشعل فرط بالثوابت والمبادئ التي قامت عليها ولأجلها الحركة، وطعن سوريا في الظهر، كما أن المجازر التي يرتكبها النظام في حلب ليست إلا تمثيليات، وأن إيران هي السند الحقيقي للفلسطينيين.

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