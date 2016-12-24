عضو مجلس شورى سعودي يطالب بتصغير المساجد !

طالب عضو مجلس شورى في السعودية بـ ”تصغير المساجد” لتقليل نفقات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقال عضو مجلس الشورى خالد آل سعود إن عدد وظائف الأئمة والمؤذنين المعتمدين لا تغطي عدد مساجد المملكة، الذي يتجاوز 100 ألف مسجد.

ووفق ما اوردت صحيفة القدس العربي ، بعد مطالبته تخفيف الأعباء على الحكومة من أجل رؤية 2030 انتقد آل سعود “مصاريف الكهرباء العالية في المساجد”.

وطالب بـ ”بإعادة النظر في مساحة المساجد؛ لتخفيف الاستهلاك الكهربائي فيها، الذي يكلف الدولة مبالغ كبيرة”.

وأثارت هذه المطالبة جدلا في السعودية بين مؤيد ومعارض، فيما أبدى عدد كبير من السعوديين غضبهم من هذه المطالبة في تدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي.

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