” غوغل درايف ” يسهل نقل البيانات من ” آي فون ” لـ ” أندرويد “

أشارت بوابة التقنيات “هايزه أون لاين” إلى أن تطبيق #غوغل_درايف يسهل على المستخدم عملية نقل البيانات من الأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل “آي أو إس” إلى الهواتف الذكية المزودة بنظام غوغل أندرويد، حيث يدعم التطبيق وظيفة جديدة لإجراء نسخ احتياطي للبيانات.

وتقوم هذه الوظيفة الجديدة بنقل البيانات المخزنة في خدمة الحوسبة السحابية “آي كلاود”، مثل بيانات جهات الاتصال والتقويم والصور والفيديو، إلى خدمة التخزين السحابي غوغل درايف.

وبعد ذلك، يمكن للمستخدم تنزيل هذه البيانات على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي المزود بنظام أندرويد ، وتنصح شركة غوغل باستعمال هذه الوظيفة مع شبكة WLAN اللاسلكية، بالإضافة إلى ضرورة توصيل كابل الشحن.

وإذا رغب المستخدم في نقل البيانات في اتجاه معاكس من هواتف أندرويد إلى آي فون أو آي باد، ففي هذه الحالة يمكن استعمال تطبيق Move to iOS بمتجر غوغل بلاي، والذي يساعد المستخدم على نقل البيانات، مثل الرسائل النصية القصيرة وحسابات البريد الإلكتروني وغيرها من الإعدادات، من أجهزة أندرويد إلى أجهزة أبل الجوالة. ( DPA )

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