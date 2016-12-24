” كانون ” تحذر من استعمال العدسات المقلدة

حذرت شركة كانون من انتشار عدسات مقلدة لكاميراتها ذات العدسة الأحادية العاكسة ، وأوضحت الشركة اليابانية أنه يتم حالياً تداول نسخ مقلدة من العدسة القياسية EF 50mm f/1.8، على الرغم من أنها قد تبدو مثل الأصلية تماماً.

وأشارت شركة كانون إلى أنه يمكن التعرف على النسخ المقلدة من العدسة من خلال النظر إلى حلقة التركيب، فبدلا من ظهور اسم الشركة الأصلية “CANON INC.” تشمل النسخ المقلدة من العدسة على الاسم “CANONINC.”.

وتنصح شركة كانون هواة التصوير بضرورة توخي الحرص والحذر عند شراء العدسات، وينبغي على المستهلك التحقق من العلامات، التي قد تشير إلى تزييف العدسات. وأكدت شركة كانون أنها لا تتحمل أية أضرار محتملة قد تنجم عن استعمال العدسات المقلدة. ( DPA )

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