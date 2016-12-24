” كنتاكي ” الصين يقترح عليك طعامك بحسب شكل وجهك !

أعلنت شركة “بايدو” الصينية، أنها تتعاون حاليًا مع مطاعم كنتاكي في بكين، لتقدّم ميزة الطلب عبر الوجه، في أحد المطاعم هناك.

وأوضح كنتاكي، أن التقنية الجديدة، تقدم للمستخدم مجموعة من الاقتراحات، بناءً على قراءة ملامح وجهه، وتحديد نوعه، وعمره، وحالته المزاجية، قبل أن يتم تحديد تفضيلاته للطعام.

كما يقوم النظام بحفظ وجوه المستخدمين وطلباتهم، بحيث أنه في المرة المقبلة، يقترح النظام عليهم نفس الطعام، أو وجبات مشابهة لما يفضلونه. يذكر أن بايدو، هي أحد عمالقة الصين في التكنولوجيا الحديثة، حيث إنها تعتبر “غوغل” الصين.

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