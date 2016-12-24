مزينة بـ ” وجه ترامب ” .. متجر في الشارقة يبيع هواتف ” مطلية بالذهب “

يقدم متجر “Goldgenie” في مدينة الشارقة الإماراتية، والمتخصص بالهدايا الباهظة ، هاتف “آيفون 7” مطلي بالذهب ومطعّم بالألماس ومزيّن برسم لوجه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب !

ويقول المدير العام للمتجر فرانك فرناندو: “يوجد أفراد أثرياء جداً من حول العالم، وأحياناً يصعب شراء هدايا لهم لأنهم يمتلكون كل شيء.” وهنا يأتي دور “Goldgenie،” فكل معروضاته مطلية بالذهب أو مرصّعة بالألماس.

لكن، فكرة الهاتف الذهبي جائت من زبونة صينية طلبت الهاتف خصيصاً الشهر الماضي. ويعتقد فرناندو أن عائلة السيدة ستُهدي ترامب الهاتف بعد توليه مهامه الرئاسية بداية العام 2017. ومنذ بيع هذا الهاتف، تلقّى المتجر تسع طلبات أخرى لهواتف مطلية بالذهب عليها رسم لوجه ترامب.

ووفق ما اوردت شبكة سي ان ان ، أغلى غرض معروض في المتجر فهو دراجة مطلية بالذهب بشكل كامل، يبلغ ثمنها 350 ألف دولار.

وافتُتح متجر “Goldgenie” للمرة الأولى في العاصمة البريطانية لندن في العام 1989، واعتمد الشركة منذ افتتاحها على طلاء أي شيء يريده الزبائن بالذهب ، ويشير فيرناندو إلى أن أجهزة الطلاء قد أُرسلت إلى منازل بعض الزبائن لطلاء حماماتهم بالذهب بالكامل.

وسيفتتح متجر آخر لـ “Goldgenie” في قطر بداية العام المقبل، وهناك محادثات بشأن افتتاح متجر في السعودية وماليزيا وإسبانيا.

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