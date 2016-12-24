مورينيو يعترف : من الصعب جداً منافسة تشلسي على اللقب

اعترف البرتغالي #جوزيه_مورينيو، المدير الفني لنادي #مانشستر_يونايتد، بصعوبة منافسة فريق تشيلسي على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الجاري، مشيرًا إلى أنّه سيكون سعيداً لو أنهى الموسم في أحد المراكز المتقدمة للبريميرليغ.

وقال مورينيو، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية: “من الصعب اللحاق بتشيلسي، علينا أن نكون صادقين في ذلك، ليس بسبب الفارق في عدد النقاط فقط، ولكن بسبب فلسفة تشيلسي في اللعب”.

وأضاف موضحاً: “هم يسجلون هدفا وحيداً ويحققون الانتصار، ويدافعون كثيراً وبشكل جيد، وينتصرون في آخر 20 دقيقة، ولا يهتمون بما يقوله الناس، هم فقط يريدون الفوز، وبسبب ذلك لا نراهم يخسرون العديد من النقاط”.

وتابع بقوله:” حسابياً من الممكن أن نحقق لقب البريميرليغ، ولكن الأمر جد صعب بالنسبة لنا، الفارق ضخم جداً”.

وبحكم أنّ لقب الدوري قد بات شبه محسوماً لصالح تشيلسي، حسب اعتقاد مورينيو، فإنّ الهدف الرئيسي بالنسبة للمدرب البرتغالي في الموسم الحالي (2016-2017) هو احتلال احدى المراتب الأربع الأولى قصد كسب تأشيرة التأهل للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم القادم.

وقال مورينيو في هذا الشأن: “بالنسبة لي لكي أكون سعيداً، فيجب تراكم عدة عوامل، وسعادتي هي في طريقة اللعب بنهاية الموسم، وتطور الفريق، وتعاطف الجماهير، والنتائج في مختلف المنافسات التي نشارك بها”.

وأوضح: “لذلك دعونا نرى أين سننهي الموسم، ولا أرد أن أقول الرابع، لأنني أعتقد أننا سنكون في مركز أفضل”.

ووفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، اختتم مورينيو تصريحاته قائلاً “لدينا مخاطرة إذا لم نحقق المركز الرابع، لأن المنافسة صعبة جداً وفرق المقدمة لديها نفس الطموح، لذلك لا أريد أن أقول الرابع أو الثالث أو الخامس”.

يُشار أنّ مانشستر يونايتد يحتل حالياً المركز السادس في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، برصيد 30 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن تشيلسي المتصدر.

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