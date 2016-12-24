مورينيو يعلن استعداد مانشستر يونايتد للتخلي عن شنايدرلين

اعلن مدرب مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة القدم، البرتغالي جوزيه مورينيو استعداده للتخلي عن لاعب وسطه الفرنسي مورغان شنايدرلين، وسط اهتمام من قبل وست بروميتش البيون الانكليزي.

وسبق للدولي الفرنسي ابلاغ مدربه برغبته في الحصول على فرص للعب بشكل منتظم، وهو ما لم ينله خلال 18 شهرا مع ناديه.

وردا على سؤال عما اذا كان مستعدا لتلقي عروض من اجل شنايدرلين (27 عاما)، اجاب مورينيو في مؤتمر صحافي “نعم”.

واضاف “هو محترف رائع، وشاب رائع، وصريح جدا”، متابعا “جوابي بسيط: “اذا كان يلعب بشكل منتظم معي لدي الحق برفض انتقاله، لكن اذا لم يكن الحال كذلك، لا يحق لي ان اقول للاعب يرغب في ان يكون سعيدا، بانه لن يذهب الى اي مكان آخر”.

وتابع “جوابي كان بانه في حال التقدم بعرض جيد، وارتأى مجلس ادارة النادي ان العرض جيد مقارنة بمستوى لاعب جيد جدا كمورغان، فأنا لن امنعه من المغادرة”.

وانضم الدولي الفرنسي الى “الشياطين الحمر” في عهد المدرب السابق الهولندي لويس فان غال في صيف 2015، في صفقة قدرت قيمتها ب27 مليون جنيه استرليني (33 مليون دولار).

الا انه بدا واضحا في الموسم الاول لمورينيو، الا مكان لشنايدرلين في التشكيلة الاساسية ليونايتد، حاله كحال الجناح الهولندي ممفيس ديباي. ويتوقع ان يغادر اللاعبان خلال فترة الانتقالات الشتوية (تبدأ في الاول من كانون الثاني/يناير). ( AFP )

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