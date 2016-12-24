ميلان يحرز لقب الكأس السوبر الإيطالية على حساب يوفنتوس

أحرز ميلان لقب الكأس السوبر الايطالية في كرة القدم بفوزه على يوفنتوس 4-3 بركلات الترجيح (الوقتان الاصلي والاضافي 1-1) الجمعة في الدوحة، معادلا رقمه القياسي بالفوز باللقب سبع مرات.

واللقب هو الاول لميلان في المسابقة منذ العام 2011 عندما هزم جاره انتر ميلان (2-1)، والسابع له، فعادل بذلك الرقم القياسي الذي حققه يوفنتوس العام الماضي عندما تغلب على لاتسيو 2-صفر في المباراة التي اقيمت في مدينة شنغهاي الصينية.

وثأر ميلان لخسارته نهائي مسابقة الكأس الموسم الماضي امام يوفنتوس، ولخسارته امام غريمه التقليدي في الكأس السوبر في ثاني مباراة بينهما بعد الاولى عام 2003 في نيوجيرزي عندما حسمها بركلات الترجيح ايضا (1-1 في الوقتين الاصلي والاضافي).

وكان يوفنتوس البادىء بالتسجيل في النهائي عبر المدافع جورجو كييليني (18)، وادرك جاكومو بونافونتورا التعادل (38).

وتألق حارسا مرمي الفريقين، مخضرم يوفنتوس جانلويجي بوفون (38) وخليفته المنتظر جانلويجي دوناروما (17 عاما) طيلة دقائق المباراة، فتصدى كل منهما للعديد من الفرص.

كما برز الحارسان في ركلات الترجيح، اذ تصدى بوفون للركلة الاولى لجانلوكا لابادولا، ودوناروما للركلة الاخيرة الحاسمة للارجنتيني باولو ديبالا بعدما اصاب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش العارضة في الركلة الثانية لفريقه.

وسجل ليوفنتوس الايطالي كلاوديو ماركيزيو والارجنتيني غونزالو هيغواين والالماني سامي خضيرة، ولميلان جاكومو بونافونتورا والسلوفاكي يوراي كوشكا والارجنتيني خوسيه سوسا، اضافة الى الكرواتي ماريو بازاليتش الذي منح فريقه اللقب.

– سيطرة متبادلة –

وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة وحاول كل منهما الوصول الى مرمى الاخر. وحالف التوفيق يوفنتوس لهز الشباك عندما استغل كييليني ركلة ركينة للبوسني ميراليم بيانيتش وتابعها بيمناه من مسافة قريبة على يسار الحارس دوناروما (18).

وادرك بونافونتورا التعادل لميلان بضربة رأسية من نقطة الجزاء اثر تمريرة عرضية من سوسا اسكنها على يمين الحارس بوفون (38).

وردت العارضة رأسية لبونافونتورا مطلع الشوط الثاني (57)، ورد يوفنتوس بتسديدة قوية لستيفانو ستورارو ابعدها دوناروما (60).

واطلق ديبالا، بديل بيانيتش، كرة قوية بيسراه من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايسر للحارس دوناروما (76)، واخرى للاعب نفسه من خارج المنطقة ايضا تصدى لها دوناروما على دفعتين (80).

وانقذ بوفون مرماه من هدف محقق عندما ابعد كرة رأسية للكولومبي كارلوس باكا من مسافة قريبة، شتتها الدفاع الى ركنية (83).

وخلال الوقت الاضافي، تابع بوفون تألقه وأنقذ مرماه من هدف محقق مطلع الشوط الاول بتصديه لتسديدة قوية لبونافونتورا ارتدت منه الى باكا الذي فشل في السيطرة عليها ليبعدها كييليني (92).

وكاد هيغواين يسجل مطلع الشوط الثاني، عندما توغل داخل المنطقة وسدد كرة قوية بيمناه ابعدها دوناروما الى ركنية لم تثمر (107).

وسجل الفرنسي باتريس ايفرا هدفا الغاه الحكم بداعي التسلل (111).

واهدر ديبالا فرصة حسم النتيجة عندما تلقى كرة عرضية من ايفرا امام المرمى فسددها قوية فوق الخشبات الثلاث (116).

وهي المرة الثانية يفشل يوفنتوس في الفوز بالكأس السوبر في الدوحة بعدما خسر امام نابولي عام 2014 بركلات الترجيح (الوقتان الاصلي والاضافي 2-2). ( AFP )

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