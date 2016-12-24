نسيت أن تسأله عن اسمه و مكان إقامته .. ألمانية تشكر لاجئاً سورياً ساعدها عبر الصحيفة

قام لاجئ سوري بمساعدة مواطنة ألمانية مسنة سقطت في إحدى محطات الميترو، ما دفعها لنشر قصته عبر وسائل الإعلام.

وكانت “أوسولا بيسيك” سقطت في إحدى محطات الميترو في مدينة غيلسنكيرشن في ولاية شمال الراين، ما تسبب لها بإصابات.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “فيستدويتشه ألغماينه تسايتونغ”، وترجمها عكس السير، فإن السيدة سقطت في الظلام في محطة “موسيك تيآتر”، ما أدى إلى كسر ذراعها وإصابتها برضوض في وجهها، ليقوم شاب سوري إلى جانب أشخاص آخرين بمساعدتها.

وبقي الشاب السوري إلى جانب السيدة ومسح الدماء عن وجهها، وعرض عليها إيصالها إلى المشفى، لكنها فضلت الذهاب إلى المنزل لإعلام زوجها.

وروت السيدة للصحيفة كيف أنها تحدثت مع الشاب وعلمت منه أنه وصل لألمانيا قبل 4 أشهر، لافتة إلى أن لغته جيدة قياساً بالفترة القصيرة لتواجده في ألمانيا.

وأشارت السيدة إلى أن الشاب السوري أخبرها بأنه سيعود إلى بلده عندما يصبح الأمر ممكناً، وكشفت أن الحديث بينهما انتهى بوصولها إلى وجهتها دون أن تتذكر سؤاله عن اسمه أو مكان إقامته.

وختمت للصحيفة بأنها تود أن تعبر عن شكرها له، “فلعله يقرأ هذه الكلمات”.

عكس السير