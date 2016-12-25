ألمانيا : إتحاد نقابات العمال ينتقد ” إقامة السنة ” التي تمنح للاجئين السوريين

انتقد اتحاد نقابات العمال الألمانية إقامة الحماية المحدودة (إقامة السنة) التي يتم منحها للاجئين السوريين.

وأضاف الاتحاد بحسب ما نشرت وسائل إعلام ألمانية وترجم عكس السير، أنها تعيق اندماجهم في سوق العمل الألمانية.

وانتقدت عضوة مجلس الإدارة، أنيلي بونتباخ، إقامة الحماية المحدودة، وقالت : “كان السوريون في عام 2015 وحتى أوائل عام 2016 يحصلون على إقامة لثلاث سنوات وفقاً لاتفاقية جنيف وبعد ذلك حصل أكثر من نصف السوريين على إقامة الحماية المحدودة لمدة سنة واحدة وهذا له عواقب وخيمة على الاندماج في سوق العمل”.

وقالت بونتباخ : “هنالك شكوك حول إمكانية حصول لاجئي إقامة السنة على دورات لتعليم اللغة والتدريب المهني، لديهم فرص ضئيلة ليجدوا علماً لدى الشركات”.

وأضافت : “لا أفهم لماذا تغيرت قرارات اللجوء إلى سنة على الرغم من أن الوضع في سوريا لم يتغير”.

وختمت بونتباخ : “نحن أنفسنا نضع العصي في دواليب اللاجئين”، وطالبت بمنح المزيد من الإقامات حسب اتفاقية جنيف (3 سنوات).

عكس السير