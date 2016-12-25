ألمانيا : إرتفاع طلبات اللجوء من قبل الأتراك بعد الانقلاب

أوضحت صحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية استنادا إلى رد من الحكومة الاتحادية على استجواب برلماني أن ألمانيا تلقت إجمالي 5166 طلب لجوء من الأتراك منذ شهر كانون ثان/يناير وحتى شهر تشرين ثان/نوفمبر هذا العام.

وأشارت إلى أنه تمّ تسجيل 702 طلبا خلال شهر تشرين ثان/نوفمبر وحده، فيما بلغ عددها 119 طلبا فقط في شهر كانون ثان/يناير.

ولكن الحكومة الاتحادية لم ترغب في ربط ذلك بمحاولة الانقلاب، وذكرت المجموعة الإعلامية: “لم تقم الحكومة الاتحادية بأية تكهنات عن أية أسباب محتملة لارتفاع أعداد الطلبات”.

وأضافت أن نحو 80 بالمائة من مقدمي طلبات اللجوء من تركيا هم أكراد.

وعلقت السياسية البارزة بحزب اليسار الألماني أوله يلبكه على هذه الزيادة بانتقاد شديد للسياسة الألمانية تجاه تركيا، وقالت في تصريحات للمجموعة ذاتها: “إن تركيا تعد أي شيء باستثناء أن تصبح موطنا آمنا”، مضيفة أن أنقرة تقوم بـ “حرب لا ترحم ضد الموطنين الأكراد”. (DPA)

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