ألمانيا : لاجئ يهدد بالانتحار داخل مبنى البلدية بعد رفض طلب لجوئه و إبلاغه بقرار ترحيله

قام لاجئ تم رفض طلبه في مدينة “غلادباخ” في ولاية شمال الراين بإخراج سكين من حقيبته في مبنى البلدية والتهديد بالانتحار.

وفي التفاصيل التي رصدها عكس السير، في وسائل إعلام ألمانية، فإن اللاجئ المغربي (٣١ عاماً) تم إعلامه في مكتب إدارة شؤون الأجانب في مبنى البلدية بأن طلب لجوئه تم رفضه، وأنه سوف يعتقل ليتم ترحيله.

اللاجئ قام بإخراج سكين من حقيبته والتهديد بالانتحار، ما دفع الموظفين لطلب مساعدة الشرطة، وحاولوا جميعاً تخليصه السكين، ليتعرض أحدهم لإصابة ويتم نقله إلى المشفى.

ووصف “تيم دفته” المتحدث الرسمي باسم المدينة ما حدث بأنه “حالة استثنائية مطلقة”، لافتاً إلى أنه تم رفض طلب 160 شخصاً في المدينة من قبل وتم إعلامهم بالترحيل دون حدوث أية إشكالات.

وأضاف أن ثلاثة لاجئين اختفوا بعد إعلامهم بالرفض، و ما زالت الشرطة تبحث عنهم، كما أن هناك 216 لاجئاً سيتم ترحيلهم قريباً.

وتم إيداع اللاجئ المغربي السجن إلى أن يحين موعد ترحيله.

عكس السير