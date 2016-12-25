ألمانيا : نصف المتقاعدين يواجهون خطر العيش فقراء

قال موقع “ان تي فاو” الألماني، إن نصف المتقاعدين في ألمانيا يواجهون خطر العيش فقراء.

ونقل الموقع عن إحصاءات حكومية، أن أكثر من نصف العاملين في ألمانيا يواجهون خطر تلقي معاش قانوني دون المستوى المطلوب للعيش الأساسي في #ألمانيا .

ووفقاً لاستطلاعات ألمانية، فإن 52٪ من العاملين يواجهون خطر الحصول على معاش تقاعدي أقل من 795 يورو في الشهر، وهذا المبلغ بحسب مكتب الإحصاء الاتحادي هو ما يحتاجه المرء شهرياً لكي يعيش كفافاً.

وأضاف الموقع، بحسب ما ترجم عكس السير، أن للحصول على معاش التقاعد الأساسي (795 في الشهر)، يتعين على المرء أن يعمل لمدة 38 عاماً براتب شهري بقيمة 2330 يورو في شهرياً.

وقال الموقع إن 19.5 مليون عامل من أصل 37 مليون عامل تلقوا راتباً أقل من 2330 يورو في الشهر.

وطالبت المتحدثة باسم سياسة سوق العمل، سابينا زيمرمان، بتعزيز راتب التقاعد الاجتماعي بحيث لا يخشى المتقاعد العيش فقيراً.

عكس السير