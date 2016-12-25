ألمانيا : وزارة الداخلية تقترح بناء مركز لمواجهة ” حملات التضليل الإعلامي “

قالت صحيفة “شبيغل”، إن وزارة الداخلية الألمانية اقترحت بناء مركز لمواجهة حملات التضليل الإعلامي.

ويأتي هذا الاقتراح، بحسب ما ترجم عكس السير، بهدف منع التلاعب بالأخبار المتعلقة بالانتخابات القادمة، العام المقبل، وذلك بعد الأنباء التي تم تداولها حول تدخل روسيا سراً عبر عمليات قرصنة إلكترونية من أجل دعم موقف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال السباق الرئاسي.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حذرت أن الأخبار الوهمية قد تؤثر على الانتخابات الوطنية فى ألمانيا العام المقبل، بعد أيام من إعلانها عن خطط للترشح لولاية رابعة.

ويثير اقتراح وزارة الداخلية القلق خصوصاً لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات، فقد وصف مدير جمعية بيتكوم للتكنولوجيا برنارد رولدر إن الاقتراح يشكل تهديداً لحرية التعبير وإذا ما طبق فستكون هناك “رقابة متوحشة”، على حد وصفه.

عكس السير