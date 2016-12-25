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إعلام النظام : ” المقاتلة روز .. متطوعة في الجيش السوري تروي حكايات الصمود و الانتصار في حلب ” ( فيديو )

‏1 ساعة مضت أهم الأخبار, فلاش 3 تعليقات

إعلام النظام : ” المقاتلة روز .. متطوعة في الجيش السوري تروي حكايات الصمود و الانتصار في حلب ” ( فيديو )

عكس السير

3 تعليقات

  1. بني قيقي
    ديسمبر 25, 2016 , 5:27 م في 5:27 م

    عيني هنت ياحلب و رح نعملها احلى من ابوقبيس وشطحة…. يا ولوووو

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  2. حلبي وشوية كرامة
    ديسمبر 25, 2016 , 5:31 م في 5:31 م

    أنعمى في عيونك ما اكذبك قال شو اعطاها دفع ….بعدين مانك من حلب انتي محتلة وبائعة هوى لجنود قرود الساحل

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  3. اباضي
    ديسمبر 25, 2016 , 6:06 م في 6:06 م

    أهلين بروز والله شكلك مثل صبايا العطاء تمام ٠ بدك داعش يدعدشك يا بنت الحرام إنتي وبني قيقي ٠

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