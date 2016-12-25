إعلام النظام : ” المقاتلة روز .. متطوعة في الجيش السوري تروي حكايات الصمود و الانتصار في حلب ” ( فيديو )

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عيني هنت ياحلب و رح نعملها احلى من ابوقبيس وشطحة…. يا ولوووو
أنعمى في عيونك ما اكذبك قال شو اعطاها دفع ….بعدين مانك من حلب انتي محتلة وبائعة هوى لجنود قرود الساحل
أهلين بروز والله شكلك مثل صبايا العطاء تمام ٠ بدك داعش يدعدشك يا بنت الحرام إنتي وبني قيقي ٠