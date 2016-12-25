إيران : تعطيل المدارس في طهران و تبريز بسبب تلوث الهواء !

أعلنت محافظتا طهران وتبريز الإيرانيتين، تعطيل المدارس الابتدائية، يوم السبت، بسبب تلوث الهواء.
وأفاد بيانان منفصلان صدرا عن المحافظتين أنه جرى تعطيل المدارس في المدينتين بسبب ارتفاع مستويات تلوث الهواء.
ودعا بيان محافظة طهران، التي تضم العاصمة، إلى تجنب مرضى القلب والرئة، والمسنيين، والحوامل، والأطفال إلى عدم الخروج إلى الهواء الطلق خشية تأثرهم سلبيًا بسبب التلوث.
فيما ناشدت محافظة تبريز المواطنين باستخدام وسائل النقل العامة بدلا من السيارات الخاصة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إرنا”، عن محمد رستغري، نائب المدير العام لهيئة مراقبة البيئة في طهران، قوله إن “مستوى تلوث الهواء في عموم العاصمة بلغ 152 ميكروغرام /متر مكعب”.
ويرتدي سكان العاصمة خلال هذه الأيام كمّامات لحماية أنفسهم من تأثيرات تلوث الهواء.
وكانت هيئة مراقبة البيئة الإيرانية، أعلنت منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعطيل المدراس الإبتدائية في العاصمة طهران، نظرًا لارتفاع مستوى تلوث الهواء فيها.
ويعتبر ملايين الدراجات النارية والسيارات القديمة التي تبعث غازات العادم، أحد أهم العوامل التي تسبب تلوث هواء طهران، فضلاً عن كثافة سكانها البالغ نحو 9 ملايين وفق إحصاءات 2011. (ANADOLU)
الله لا يرفع الشده عن كل ظالم
اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا يا رب العلمين على الذي فعلوه في أطفال سوريا .
بس الهوا ملوث بطهران؟! على قولة المتل ابليس بس يفوت على طهران بخاف على حالو يتنجس!!بكفي مكاتب زواج المتعة الشغالة دعارة رسمية تحت موافقة الدولة!!وعداك عن الشبيحة الباسيج يلي بكون ما بيسوى فرنك بوقفك بالطريق ليش لابس هيك وليش مو لابس هيك.. هادا الحكي مو مني.. من طلاب ايرانيين قابلتهن بالمانيا.. حكولي حكاوي عن ايران الخميني.. لا يغركن النووي.. ياما تحت النووي دواهي!!