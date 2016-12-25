الأمريكية كاري فيشر بطلة أفلام ” ستار وورز ” بحالة صحية حرجة

أبدى أصدقاء وزملاء الممثلة الأميركية كاري فيشر، بطلة أفلام “#ستار_وورز”، عن تمنياتهم لها بالشفاء، على إثر نقلها إلى وحدة العناية الفائقة بمستشفى في لوس أنجلوس.

وتعرضت فيشر (60 عاما) لمشكلات في القلب خلال رحلة من لندن، حيث كانت تشارك في تصوير الموسم الثالث من المسلسل التلفزيوني الإنكليزي “كاتاستروفي”.

وقال شقيق فيشر إنها نقلت إلى المستشفى في حالة حرجة، وتعالج في وحدة العناية الفائقة ، ولم ترد تفاصيل أوفى بشأن حالتها الصحية، كما لم يصدر تشخيص للحالة، و رفضت المتحدثة في مركز رونالد ريغان يو.سي.إل.إيه الطبي، التعليق نظرا لقوانين السرية الخاصة بالمريض.

وقال الممثل هاريسون فورد، لمجلة “هوليوود ريبورتر”، إنه صدم وشعر بحزن بعد سماع الأنباء عن فيشر التي وصفها “بصديقته العزيزة”.

وأثارت فيشر ضجة، في نوفمبر الماضي، حين أماطت اللثام عن علاقة غرامية كانت تربطها بفورد خلال تصوير الجزء الأول من فيلم حرب النجوم.

وعبر مشاهير آخرون من بينهم إلين غينيريس وكريستينا أبلجيت عن حزنهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما وصفت المغنية والممثلة، بيت ميدلر فيشر، بصاحبة شخصية مرحة ومحبوبة. ( reuters )

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