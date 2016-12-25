الإمارات : أم تقتل طفلها بطريقة مأساوية في رأس الخيمة

تسببت أم إماراتية في وفاة طفلها البالغ من العمر 5 أعوام ، بدهسها له بالخطأ أثناء خروجها بمركبتها من داخل المنزل إلى الطريق العام في إحدى المناطق السكنية برأس الخيمة.

وأعلن العقيد عارف الكاز رئيس مركز شرطة المعمورة الشام أن غرفة العمليات تلقت الساعة السابعة والنصف من مساء أمس، بلاغاً یفيد بتعرض طفل مواطن للدهس في منزل والده ووفاته متأثرا بإصابته البليغة.

و بحسب ما اوردت صحيفة الإمارات اليوم ، قال الكاز إنه فور تلقي البلاغ تم إرسال فرق الإسعاف والإنقاذ وسيارات الشرطة للمنزل وتبين بأن والدة الطفل كانت بصدد الخروج من المنزل وأثناء قيادتها للمركبة من المدخل الرئيس للمنزل، قامت بدهس الطفل من دون أن تشعر بوجوده.

وأوضح أن الأم قامت على الفور بنقله إلى المستشفى، إلا أنه كان قد فارق الحياة فور وقوع الحادث، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع الجهات المختصة لاستلام ملف القضية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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