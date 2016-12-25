السيسي ينفي سيطرة القوات المسلحة على 50 في المئة من اقتصاد البلاد

نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت سيطرة القوات المسلحة على 50 في المئة من اقتصاد الدولة، مشددا على أن الجيش لديه من 1 إلى 2 بالمئة من حجم الاقتصاد المصري الذى حجمه ثلاثة إلى أربعة تريليون جنيه.

وقال السيسي، خلال افتتاح المشروعات التوسعية لشركة الكيماويات بابو رواش/ محافظة الجيزة جنوب القاهرة/ السبت إن القوات المسلحة لاتعمل بمعزل عن القطاع المدني، مشيرا إلى وجود ما يقرب من 50 ألف من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة.

واضاف ان جميع الانشطة الاقتصادية التى تقوم بها القوات المسلحة تخضع لرقابة كاملة ومباشرة من الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلا عن قيامها بسداد كافة الضرائب المقررة.

واوضح انه لايوجد هناك فرق أو تمييز بين هذه الانشطة وانشطة القطاع المدني والخاص، مشيرا إلى أن الدولة تشجع القطاع الخاص. (DPA)

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