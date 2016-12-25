الشرطة التركية تعتقل عدة صحافيين أكراد

اعتقلت الشرطة التركية العديد من الصحافيين الاحد، فيما واصلت السلطات احتجاز مسؤولين من حزب “الشعوب الديمقراطي” الموالي للاكراد .

وجرت المداهمات ضد اثنين من الصحافيين من وكالة “ديكل” الكردية للانباء واثنين آخرين من هيئات صحفية مختلفة، في منازلهم في اسطنبول ومدينة “ديار بكر”، وهي المدينة الرئيسية في جنوب شرق البلاد التي تقطنها أغلبية كردية.

جاءت المعلومات حول عمليات الاعتقال من مواقع الكترونية إخبارية، من بينها وكالتا “ديكان” و”الفرات” للانباء.

وطبقا للاتحاد الاوروبي للصحافيين، فإن 122 من العاملين في مجال الاعلام، محتجزون في تركيا، وفي الاشهر الاخيرة، تم إغلاق عشرات من الهيئات الاعلامية.

وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة “الفرات” وهي وكالة أنباء موالية للاكراد بأنه جرت عمليات اعتقال جديدة لخمسة من زعماء حزب “الشعوب الديمقراطي” بمحافظة باليكسير بمنطقة “مرمرة” وآخرين في محافظة “مرسين” جنوب البلاد.

وفي جنوب شرق البلاد، تم السيطرة على 54 مجلساً بلدياً بشكل رسمي من قبل الحكومة المركزية، وتم إقالة جميع رؤساء البلديات المنتخبين، وجميعهم ينتمون إلى حزب “الشعوب” الديمقراطي. وليس هناك أي مؤشر على أنه سيكون هناك انتخابات جديدة.

وأكد مسؤول بحزب “الشعوب الديمقراطي” لوكالة الانباء الالمانية (د ب أ) إنه تم اعتقال آلاف من أعضاء الحزب في العام الماضي.

وتتهم الحكومة حزب “الشعوب الديمقراطي”، بصلته بالارهاب، وهي اتهامات ينفيها الحزب. ويدين الحزب التفجيرات التي تنفذها الجماعات المتشددة الكردية. (DPA)

عكس السير