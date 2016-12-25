القائد العام للحرس الثوري الإيراني : حلب هي الخط الأول للثورة الإسلامية الإيرانية .. و قد هزمنا أمريكا و إسرائيل فيها

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري (يمين خامنئي) إن جبهة حلب تعتبر الخط الأول للثورة الإسلامية الإيرانية، وأضاف أن من إنجازات الثورة تحقيق الأمن والاستقرار وأن مجالها قد تجاوز حدود إيران.
وأضاف أن “الثورة الإسلامية الإيرانية استطاعت أن تهزم -من خلال معركتها في حلب- أعداءها، وأن مجال الثورة قد تجاوز حدود إيران”.
وخلال مراسم إحياء ذكرى تأسيس “قوات حماية الطيران” السبت، لفت جعفري إلى أن هناك دولا تقيم علاقات واتصالات فيما بينها لتهديد أمن إيران.
وأضاف أن الوقوف في وجه أميركا مبدأ رئيسي ومحوري وأولي في الثورة الإيرانية، معتبرا أن الثورة الإيرانية “فرضت الهزيمة على أميركا والكيان الصهيوني في حلب”.
واعتبر جعفري أن نطاق الأمن بات واسعا وتخطى حدود إيران، لأن من منجزات الثورة الإيرانية كان تصدير الثورة، مشيرا إلى أن “الأعداء منذ البداية كانوا يحاولون الوقوف أمام تصدير وتقدم الثورة الإسلامية لكن النتيجة اليوم على عكس ما كانوا يتوقعون”. (aljazeera)
الدجل والكذب الذي تمارسونه لم يعد ينطلي على احد الا الاغبياء من اتباعكم فانتم حلفاء للصهيوصليبيه منذ زمن بعيد والان الطائرات الامريكيه الصليبيه تغطي هجومكم على المسلمين في العراق والطائرات الروسيه الصليبيه تغطي هجومكم على المسلمين السوريين بتفويض من اسرائيل ولم ينسى الناس فضيحة ايرانجيت بعد مع الصهاينه اما عن التوسع المجوسي فتسمونه ثوره اسلاميه ولم يكن المجوس والفرس والروافض مسلمين على مدى التاريخ بل العدو الاول للمسلمين وحمير لليهود لقد سقطت ورقة التوت وتعريتم.
صدقت
صدقناك ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟………
أنشالله مفتكرين ومصدقين حالكم دولة عظمى ٠ والله ما انتم الا مثل ما قال الشاعر ( ماتاه الا وضيع ولا فاخر لا ساقط ) ٠ أشكال كاريكاتورية تصلح للعمل في سيرك رخيص ٠
هكذا تصريحات سخيفة لا يشتريها خصوم إيران حتى بشحاطة مقطعة و مرمية في الزبالة ، أما بالنسبة لمؤيدي إيران نقول: هذا استحمار لكم من أولياءكم لأن اسرائيل أقرب على إيران من حلب و من يريد أن يعرض عضلاته على اسرائيل فليهاجمها في عقر دارها لا في حلب
تبا لكم جماعة المنافقين