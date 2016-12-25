بابا الفاتيكان : يجب أن يسكت صوت السلاح في سوريا الشهيدة

وجه البابا فرنسيس في عظته السنوية التقليدية لمناسبة عيد الميلاد، نداء للسلام “في سوريا الشهيدة حيث سفك الكثير من الدماء” مطالبا بأن “تسكت أصوات السلاح نهائيا”.

ومن أمام ساحة القديس بطرس وأمام آلاف من الحشود، شدد بابا الفاتيكان أنه “حان الوقت لإسكات صوت السلاح نهائيا، وعلى المجتمع الدولي أن يجهد حتى نتوصل إلى حل تفاوضي” في سوريا.

كما أبدى البابا اليوم الأحد، الأمل في أن يعم السلام الأراضي المقدسة و”أن يملك الفلسطينيون والإسرائيليون الشجاعة والتصميم لكتابة صفحة جديدة في التاريخ”، وأن “تحلّ إرادة بناء لمستقبل من التفاهم المشترك والتناغم، محل الكراهية والانتقام”.

عكس السير