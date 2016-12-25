باتجاه سد الفرات و مدينة الطبقة .. تقدم جديد لـ ” قوات سوريا الديمقراطية ” في ريف الرقة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد بأن “قوات سوريا الديمقراطية”، مدعومة بالقوات الخاصة الأمريكية وطائرات التحالف، حققت تقدماً جديداً خلال الساعات الماضي نحو سد الفرات ومدينة الطبقة المحاذية للسد بمحافظة الرقة معقل تنظيم داعش.

وأوضح المرصد أن القوات اقتربت بذلك إلى مسافة نحو خمسة كيلومترات من سد الفرات الواقع على نهر الفرات.

وذكر أن قرى قريبة من الضفاف الشمالية لنهر الفرات بريف الطبقة الشمالي الغربي في غرب الرقة تشهد اشتباكات متواصلة بين القوات من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى.

وأفاد المرصد بأنه تمكن من التوثق من مقتل ما لا يقل عن 25 عنصراً من التنظيم وإصابة آخرين. (DPA)

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