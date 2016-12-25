باريس سان جرمان يظفر بالموهوب دراكسلر

أعلن نادي فولفسبورغ الألماني ، أن مهاجمه يوليان دراكسلر سينتقل إلى باريس سان جرمان بطل فرنسا، في عقد يمتد 4 مواسم ونصف.

وقال فولفسبورغ إن اللاعب صاحب الـ 23 عاما الفائز مع منتخب بلاده بكأس عام 2014 “سيترك فولفسبورغ وسيوقع عقدا مع باريس سان جرمان”، مؤكدا اتفاق الناديين على إبقاء التفاصيل المالية للصفقة طي الكتمان.

وأشار النادي إلى أنه خاض “مناقشات مكثفة وجدية مع دراكسلر ووكالته، إضافة إلى باريس سان جرمان، في الأيام الماضية، وتوصلنا في نهاية المطاف إلى نتيجة جيدة جدا لكل الأطراف”.

وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية الرياضية أكدت توصل الناديين إلى اتفاق حول انتقال اللاعب الشاب، في صفقة رجحت صحف ألمانية وفرنسية أن قيمتها تراوح بين 36 و40 مليون يورو.

ووفقاً لقناة سكاي نيوز ، يعتبر دراكسلر أحد أبرز المواهب الشابة في ألمانيا، وخاض 27 مباراة دولية مسجلا 3 أهداف، وهو قادر على اللعب في معظم المراكز الهجومية، مما سيشكل إضافة للفريق الباريسي.

ولم يكن دراكسلر سعيدا في فولفسبورغ الذي انتقل له في أغسطس 2015 قادما من شالكه، وتردد اسمه كأبرز التعاقدات التي سيبرمها سان جرمان في يناير، خصوصا أنه يسعى لتدعيم صفوفه بعد معاناته في القسم الأول من الموسم.

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