تحطم طائرة نقل عسكرية روسية كانت متوجهة إلى سوريا و على متنها 91 شخصاً ( فيديو )

تحطمت طائرة عسكرية روسية (توبولوف-154) كانت متجهة إلى سوريا وعلى متنها91 شخصا بينهم اعضاء من فرقة الجيش الموسيقية صباح الأحد في البحر الاسود بعد اقلاعها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الطائرة اقلعت في الساعة 5,40 (2,40 ت غ) من مدينة ادلر في جنوب منتجع سوتشي في رحلة روتينية الى قاعدة حميميم الجوية القريبة من اللاذقية.

واعلنت الوزارة العثور في البحر الاسود على أجزاء من طائرة توبولوف-154 على بعد 1,5 كلم من ساحل مدينة سوتشي وعلى عمق 50 الى 70 مترا.

وقالت انها كانت تقل 83 راكبا وثمانية من افراد الطاقم. وبين الركاب تسعة صحافيين.

وكانت الطائرة تقل جنودا روس واعضاء في فرقة الكسندروف الموسيقية التابعة للجيش كانوا متوجهين إلى سوريا للمشاركة في احتفالات راس السنة في قاعدة حميميم.

وعثرت فرق الانقاذ على جثة تعود لأحد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة العسكرية.

وقال ايغور كوناشينكوف المتحدث باسم الوزارة “عثر على جثة شخص قتل في تحطم طائرة التوبولوف-154 التابعة لوزارة الدفاع، على بعد ستة كلم من ساحل سوتشي”.

وأضاف أنه تم العثور على أجزاء من هيكل الطائرة على عمق 50-70 مترا على بعد 1.5 كم عن الشاطئ حيث كان على متنها 92 شخصاً. (AFP)

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