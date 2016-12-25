ترامب يشيد بانتقادات بوتين الأخيرة لكلينتون

أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بانتقادات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة لمنافسته الخاسرة هيلاري كلينتون.

وأيد ترامب على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي تقديرات بوتين التي يرى فيها أن كلينتون وحزبها لم يتقبلوا الهزيمة الانتخابية في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي “بكرامة”، ووصف ذلك ليلة أمس بأنه “حقيقة دامغة”.

وكان الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب نشر قبل عدة ساعات خطاباً لبوتين وجهه إليه، وصفه فيه بأنه “شخص لطيف للغاية”.

وأعرب الرئيس الروسي في هذا الخطاب عن أمله في “تعامل بناء وعملي” بين الطرفين عقب تولي ترامب مهام منصبه في الـ20 من يناير (كانون الثاني) المقبل.

وأضاف ترامب معلقاً على رسالة بوتين إليه: “إن أفكاره صحيحة”. (DPA)

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