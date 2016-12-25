روحاني و بوتين يشيدان بـ ” انتصار الجيش السوري على الإرهابيين في حلب “

أشاد الرئيسان الايراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين بـ”انتصار الجيش السوري على الارهابيين في حلب” وذلك في محادثة هاتفية مساء السبت، بحسب ما افاد الاحد موقع الرئاسة الايرانية.
وقال حسن روحاني “إن انتصار الجيش السوري هو رسالة مفادها أن الارهابيين لا يمكن أن يبلغوا اهدافهم”.
واضاف “يجب منع الارهابيين من استغلال وقف اطلاق النار لالتقاط الانفاس واقامة قواعد جديدة في مناطق اخرى من سوريا”.
وبحسب البيان الرسمي الايراني فان الرئيس بوتين “اشاد بانتصار الجيش السوري” مصيفا ان “التعاون بين طهران وموسكو (..) سيستمر”.
وقال بوتين “إن ثمرة هذا التعاون تمثلت في نصر كبير على الارهاب الدولي”.(AFP)
عكس السير
قيم الخبر
حزين جدا….لأن هؤلاء الغرباء يسخرون من الشعب السوري ويخدعونه وبذات الوقت يستغلون النظام ويضحكون عليه…بالنهاية الخسارة لكل السوريين معارضة وموالاة للأسف بقدر ظلم النظام وفساده تبين أن غالبية كبرى من الشعب السوري مبتلي بالفساد والتسلط والنرجسية والغباء…. الرحمة والمجد لكل أولئك الأبطال شهداء الثورة الأبرار خسارتهم لاتعوض لكل السوريين ولأنهم كانوا جيلاً للحداثة والتطوير…قتلهم النظام بغباء السلطة وطغيان القوة وجوع الأعيان والمرتزقة المنافقين من قيادات عسكريين وأمنيين وإعلاميين …. كان الإصلاح ضرورة لأنه يضر بكل الفاسدين ويحيدهم ويرضي الشعب ويفكك موجبات الثورة.. وهي واجب لكل حر وطني و شجاع.
عاشت الثورة وعاش الشعب السوري الحر يسقط الاستبداد والفساد والحكم الجائر … عاشت سوريا حرة مدنية ديمقراطية.