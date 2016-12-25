روحاني و بوتين يشيدان بـ ” انتصار الجيش السوري على الإرهابيين في حلب “

أشاد الرئيسان الايراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين بـ”انتصار الجيش السوري على الارهابيين في حلب” وذلك في محادثة هاتفية مساء السبت، بحسب ما افاد الاحد موقع الرئاسة الايرانية.

وقال حسن روحاني “إن انتصار الجيش السوري هو رسالة مفادها أن الارهابيين لا يمكن أن يبلغوا اهدافهم”.

واضاف “يجب منع الارهابيين من استغلال وقف اطلاق النار لالتقاط الانفاس واقامة قواعد جديدة في مناطق اخرى من سوريا”.

وبحسب البيان الرسمي الايراني فان الرئيس بوتين “اشاد بانتصار الجيش السوري” مصيفا ان “التعاون بين طهران وموسكو (..) سيستمر”.

وقال بوتين “إن ثمرة هذا التعاون تمثلت في نصر كبير على الارهاب الدولي”.(AFP)

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