شاهد أبرز تصريحات السيسي الكوميدية في 2016 ( فيديو )

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هل تذكرون مدينة الملاهي في السبعينات من القرن المنصرم ٠ كان هناك فنانون مصريون يحركون الدمى ٠ وكانت هناك دمية يتكلم حاملها من بطنه تسمى ( شيكو بيكو ) ٠ اذا قارنتم بي الأصل والدمية تصابون بالدهشة من مقدار الشبه العظيم بينهما ٠ يخلق من الشبه أربعين يا سيسسسسي ٠
ده حمار ولهيك سلموه السلطه بمصر