الرئيسية » أهم الأخبار » شاهد أبرز تصريحات السيسي الكوميدية في 2016 ( فيديو )

شاهد أبرز تصريحات السيسي الكوميدية في 2016 ( فيديو )

‏3 ساعات مضت أهم الأخبار, سياسة 2 تعليقان

شاهد أبرز تصريحات السيسي الكوميدية في 2016 ( فيديو )

عكس السير

2 تعليقان

  1. غير معروف
    ديسمبر 25, 2016 , 4:10 م في 4:10 م

    هل تذكرون مدينة الملاهي في السبعينات من القرن المنصرم ٠ كان هناك فنانون مصريون يحركون الدمى ٠ وكانت هناك دمية يتكلم حاملها من بطنه تسمى ( شيكو بيكو ) ٠ اذا قارنتم بي الأصل والدمية تصابون بالدهشة من مقدار الشبه العظيم بينهما ٠ يخلق من الشبه أربعين يا سيسسسسي ٠

    رد
  2. خبير كباب
    ديسمبر 25, 2016 , 5:47 م في 5:47 م

    ده حمار ولهيك سلموه السلطه بمصر

    رد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جميع الحقوق محفوظة، عكس السير© 2006 - 2016