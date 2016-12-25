كابيلو يكشف كيف نجح في جلب كارلوس إلى ريال مدريد

كشف المدرب الإيطالي المخضرم #فابيو_كابيلو، المدير الفني الأسبق لريال مدريد الإسباني، عن كيفية تمكنه من جلب النجم البرازيلي روبرتو كارلوس إلى النادي الملكي، خلال فترة ولايته الأولى في ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ولعب المدرب الإيطالي دورا كبيرا في تعاقد ريال مدريد مع الظهير البرازيلي الأسطوري روبرتو كارلوس قادما من إنتر ميلان، وذلك خلال فترة ولايته الأولى في موسم 1996-1997.

وقال كابيلو في تصريحات نقلتها صحيفة “أس” الإسبانية: “لم أستطع أن أصدق ذلك، لقد حصلت على تقارير أن كارلوس كان على خلاف مع مدربه روي هودجسون في إنتر ميلان”.

وأضاف “بعد وصولي بفترة قليلة إلى ريال مدريد، وكيله قال لي إن إنتر يريد بيع كارلوس، أخبرت رئيس ريال مدريد بذلك، وأرسلنا فاكسا لإنتر ميلان وتمت العملية بوقت سريع، لقد كانت عملية سهلة للغاية”.

ووفقاً لصحيفة إيلاف ، ختم كابيلو تصريحاته بالحديث عن رحيله عن ريال مدريد بعد موسم واحد، حيث قال: “كانت مكالمة هاتفية واحدة من بيرلسكوني كفيلة بإعادتي إلى ميلان”.

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