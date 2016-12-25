لامبارد : أنتظر عقدا من تشلسي لكن لم يتحدثوا معي بعد

قال #فرانك_لامبارد لاعب الوسط السابق لمنتخب إنكلترا إنه سيكون على “تواصل” مع ناديه السابق تشيلسي متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم قبل اتخاذ الخطوة المقبلة في مسيرته.

وترك لامبارد (38 عاما) فريق نيويورك سيتي في نوفمبر الماضي وتكهنت وسائل إعلام بأنه قد يعود للنادي اللندني لشغل منصب بالجهاز الفني أو منصب آخر.

وشاهد لامبارد فوز تشيلسي 1-صفر بملعبه على وست بروميتش ألبيون في وقت سابق هذا الشهر بالدوري الممتاز وحضر مران الفريق الأربعاء الماضي عندما قال المدرب أنطونيو كونتي إنه في حالة جيدة تؤهله لمواصلة مسيرته كلاعب.

ووفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، قال لامبارد مازحا في مقابلة لمحطة سكاي سبورتس السبت “لازلت أنتظر عقدا لمدة خمس سنوات من تشيلسي. لم يتحدثوا معي بعد.”

وأضاف “مهما حدث سأكون في تشيلسي لشغل وظيفة ما حتى لو كانت مشاهدة الفريق من المدرجات بواسطة تذكرتي الموسمية..لا أعرف ولكن سأكون على تواصل قريب جدا.”

وتابع “لست شغوفا بنهاية مسيرتي والتفكير بها. أفضل وجهة ستكون تشيلسي بالطبع وسأحب ذلك لكن الأمور لا تسير دوما بهذا الشكل.”

وفاز لامبارد بالدوري الممتاز ثلاث مرات وبدوري أبطال أوروبا 2012 وهو الهداف التاريخي لتشيلسي برصيد 211 هدفا كما سجل 29 هدفا في 106 مباراة دولية مع إنكلترا.

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