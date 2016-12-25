مصر : حبس احتياطي لصحافي يعنل في قناة الجزيرة بتهمة ” نشر الفتنة “

قررت نيابة أمن الدولة العليا، بمصر، الأحد، حبس محمود حسين، صحافي قناة الجزيرة القطرية، 15 يوماً على ذمة اتهامه بنشر “الفتنة والتحريض ضد الدولة”، وتم إيداعه سجن طرة جنوبي القاهرة، وفق مصدرين قضائي وأمني.

وقال مصدر قضائي مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن “صحافي الجزيرة عُرض أمس على نيابة أمن الدولة وقررت حبسه 15 يوماً على ذمة اتهامات متعلقة بنشره مواد تثير الفتنة والتحريض ضد الدولة”.

مصدر أمني آخر ، ذكر مفضلاً عدم ذكر اسمه للسبب ذاته، أن الصحافي تم حجزه في سجن طرة جنوبي القاهرة على ذمة تلك الاتهامات.

وفي بيان لها اليوم، أوضحت وزارة الداخلية المصرية أنه تم عرض الصحافي ومواد تم ضبطها بحوزته، على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون تفاصيل حول القرار الذي اتخذته النيابة بشأنه.

وكانت المضبوطات، وفق بيان الداخلية، تضم أرشيفاً للتقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية التي وصفتها بـ”المفبركة”.

وذكر بيان الداخلية أن “معلومات لقطاع الأمن الوطنى (جهاز استخباراتي بالداخلية) علمت بإصدار مسؤولى قناة الجزيرة القطرية تكليفات لبعض العناصر المتعاونة مع القناة داخل البلاد للاستمرار فى تنفيذ مخططها الإعلامى الهادف إلى إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى من خلال بث الأخبار الكاذبة وإعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة”، وهو عادة ما تنفيه الجزيرة.

وأوضحت أنه “تم تحديد أحد القائمين على ذلك التحرك ويدعى محمود حسين جمعة، مدير المراسلين بالمقر الرئيسى لقناة الجزيرة بالدوحة، وتبين اتخاذه من عدة مقرات إقامة له بمحافظة الجيزة (غربي العاصمة) لتفادى عمليات الرصد الأمنى فى ضوء عمل القناة بصورة غير شرعية بالبلاد وعدم حصولها على التراخيص اللازمة فضلاً عن احتفاظه بأرشيف للتقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة بتلك المقار” على حد نص البيان.

وأشارت إلى أن “مخطط قناة الجزيرة استهدف اضطلاع المذكور بإثارة الجماهير ودفعهم لتعطيل مؤسسات الدولة عن القيام بأعمالها وتضخيم المشكلات الفئوية وتنظيم حملات إعلامية ضد الدولة من خلال عدد من اللجان الإلكترونية والإعلامية التابعة لقناة الجزيرة”.

و لفتت إلى أنه “تم إستئذان نيابة أمن الدولة العليا وضبط الصحافي وكذا آلاف من شرائط الفيديو وأعداد كبيرة من معدات التصوير وأجهزة الإضاءة والمونتاج ووحدات الذاكرة الخارجية والاسطوانات المدمجة التى يستخدمها فى تحركاته المؤثمة قانوناً” .

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من قناة الجزيرة القطرية حول هذه الاتهامات حتى الساعة 12:00 ت.غ، غير أنها عادة ما تنفيها.

والجمعة الماضية، أعلنت شبكة الجزيرة أن السلطات المصرية احتجزت محمود حسين، في مطار القاهرة، يوم الثلاثاء من الأسبوع نفسه، عقب عودته لقضاء إجازته السنوية. (ANADOLU)

عكس السير