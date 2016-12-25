مصر : خليجي يضطر لحمل أمواله في “ شوال ” بمطار القاهرة

اضطر راكب خليجي وصل مطار القاهرة قادمًا من دبي إلى استخدام طريقة غريبة بحفظ أمواله.

وقام الخليجي في قاعة الوصول بمطار القاهرة بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار من أحد المصارف الذي سلمه بدوره ما قيمته 190 ألف جنيه.

ووفقاً لشبكة “أخبار 24” ، فوجئ الراكب بالمبلغ الكبير الذي تم تحويله، وطالب موظفي البنك بمراجعة المبلغ نظرا لكثرة الأموال، وتم التأكيد للراكب بأنه لايوجد خطأ وأن هذه الأموال هي قيمة تحويل 10 آلاف دولار، وتم تبليغه أن سعر الدولار وصل إلى 19,35 جنيه ، ما جعل الراكب يُضطر لوضع الأموال الكثيرة في “شوال” من القماش كان معه.

وخرج من الدائرة الجمركية بعد الحصول على ما يثبت تحويل الأموال من البنك حتى لا يستوقفه رجال الجمارك.

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