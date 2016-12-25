مفاجأة التحقيقات مع عائلة منفذ هجوم برلين ( فيديو )

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اسباب الفقر الانفجار السكاني و يؤدي للتطرف -ولدين لكل عائلة بزيادة يا مسلمين
شعب خرج بثورة لرفع الظلم والفساد والفقر
وهرب بن علي مع اطنان من الذهب وتسلم الحكم “الباجي قائد السبسي” تولد 1926 !!
ماذا تتوقعون ان يكون خيارات الشباب التونسي سوى الغرق في مياه المتوسط او الالتحاق بداعش ؟