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مفاجأة التحقيقات مع عائلة منفذ هجوم برلين ( فيديو )

‏6 ساعات مضت أخبار ألمانيا 2 تعليقان

العربية الحدث : مفاجأة التحقيقات مع عائلة منفذ هجوم برلين ( فيديو )

عكس السير

2 تعليقان

  1. ولدين لكل عائلة بزيادة يا مسلمين
    ديسمبر 25, 2016 , 4:56 م في 4:56 م

    اسباب الفقر الانفجار السكاني و يؤدي للتطرف -ولدين لكل عائلة بزيادة يا مسلمين

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  2. غير معروف
    ديسمبر 25, 2016 , 5:36 م في 5:36 م

    شعب خرج بثورة لرفع الظلم والفساد والفقر
    وهرب بن علي مع اطنان من الذهب وتسلم الحكم “الباجي قائد السبسي” تولد 1926 !!
    ماذا تتوقعون ان يكون خيارات الشباب التونسي سوى الغرق في مياه المتوسط او الالتحاق بداعش ؟

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