مقتل جندي سعودي إثر تبادل إطلاق نار عند الحدود مع اليمن

قتل جندي سعودي عند نقطة مراقبة حدودية مع اليمن اثر تبادل اطلاق نار مع متمردين حوثيين السبت، بحسب ما نقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية عن وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة “تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة لاطلاق نار عبر الحدود من عناصر حوثية داخل الاراضي اليمنية حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بالرد على مصدر النيران بالمثل والسيطرة على الموقف”.

اضافت ان تبادل اطلاق النيران أدى إلى اصابة جندي “واستشهاده قبل وصوله إلى المستشفى”.

يشهد اليمن نزاعا مسلحا على السلطة منذ اكثر من 20 شهرا اوقع. وتقود السعودية منذ اذار/ مارس 2015 تحالفا عسكريا عربيا دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق عدة في هذا البلد بينها العاصمة صنعاء.

وقتل اكثر من 100 جندي ومدني سعودي في جنوب المملكة منذ بدء التحالف بقيادة الرياض حملته ضد المتمردين الحوثيين. وسقط معظم القتلى السعوديين في هجمات صاروخية او اشتباكات عبر الحدود.

اوقع النزاع في اليمن أكثر من سبعة آلاف قتيل ونحو 37 الف جريح، بحسب الأمم المتحدة.

والسبت افاد مسؤول عسكري فرانس برس أن خمسة من المتمردين الحوثيين قتلوا في غارة للتحالف استهدفت مركبة عسكرية في شرق مديرية بيحان في محافظة شبوة الجنوبية.

كما قتل ثلاثة مسلحين يمنيين ينتمون الى قبيلة باعوضة في محافظة شبوة في كمين لمسلحي تنظيم القاعدة في مدينة عزان، وفقا لمصادر امنية.

واوضحت المصادر ان مسلحي القاعدة اعترضوا مركبة تابعة لرجال من القبيلة “وأطلقوا عليها النار”، مضيفة ان رجال القبائل بداوا “التوافد الى عزان بعد الحادثة للتصدي لتنظيم القاعدة”.

في هذا الوقت، بدا الرئيس عبد ربه منصور هادي زيارة الى المكلا في جنوب شرق اليمن في اول زيارة له الى المدينة منذ طرد تنظيم القاعدة منها في نيسان/ ابريل الماضي، حسبما افاد الاحد مصدر حكومي.

وخضعت المكلا، كبرى مدن محافظة حضرموت، لسيطرة تنظيم القاعدة على مدى سنة قبل ان تطرده القوات الموالية للحكومة مدعومة من قوات التحالف بقيادة السعودية في نيسان/ ابريل.

وقامت الامارات التي تشارك في التحالف العربي بدور حاسم في طرد جهاديي تنظيم القاعدة من المدينة التي شهدت في الاشهر الماضية تفجيرات دامية نفذها تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي المتطرف بينها مجموعة هجمات متزامنة في 28 حزيران/ يونيو قتل فيها 42 شخصا. (AFP)

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