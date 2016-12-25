من كان على متن الطائرة الروسية التي كانت متوجهة إلى سوريا قبل تحطمها ؟

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة كانت متجهة إلى قاعدة حميميم في سوريا، كان على متنها 68 موسيقياً من “فرقة ألكساندروف”، بمن فيهم المدير الفني للفرقة فاليري خليلوف، و9 صحفيين من القنوات التلفزيونية “القناة الأولى” و”إن تي في” و”زفيزدا”.
وأوضحت الوزارة أن الموسيقيين كانوا يخططون لإقامة حفلة بمناسبة عيد رأس السنة أمام العسكريين الروس الذين يؤدون خدمتهم في قاعدة حميميم مساء اليوم الأحد، مضيفا أنه بين ركاب الطائرة كان رئيس إدارة الثقافة التابعة لوزارة الدفاع الروسية أنطون غوبانكوف كما الناشطة الاجتماعية الروسية الشهيرة يليزافيتا غلينكا المعروفة بـ”الطبيبة ليزا”.
وقالت وسائل إعلام روسية إن من بين الركاب قائد الشرطة العسكرية الروسية في وزارة الدفاع، الجنرال فلاديمير إيفانوفسكي.
عكس السير
قيم الخبر
الى الجنة وبئس المصير
الله كبير
الحمد لله وألف مليار الحمد لله على فطائس الخنازير الروس
ان ربنا اقوى من طائراتكم وكل اسطولكم العسكري يا وحوش العصر ، ذوقوا من الالم والندم انتم وكلبكم الاسد ونحن سنرجع يوما الى عشقنا الابدي حلب .
حسب احد كبار المحللين في الملاحة الجوية الروسية، انه لا يجب الأخذ بعين الاعتبار النتائج الأولية في الحادث لان هناك ما يدعو للشك، الطائرة بحالة جيدة ،الأجواء جيدة، سقطت بعد دقيقتين من الإقلاع و الأهم هو ان حطام الطائرة توزع على مساحة كبيرة و هذا الشيء مستحيل عند السقوط التلقائي عند الإقلاع اضعف الإيمان يجب ان يكون هناك كتل هيكلية كبيرة و في منطقة ضيقة و ليس كما نرى، مما يعني ان الطائرة تهشمت في الجو حسب المحلل، ليس من مصلحة وزارة الدفاع ان تعترف بعمل ارهابي لحساسية الوضع في سوريا،
رحمكم الله. انتم موسيقيين ورسالتكم رساله حب وسلام
الحقك الله بهم
اي رسالة حب وسلام ياابن الحرام هي ربما عدالة السماء ومن دعوات المظلومين ..اذا انت سوري ماعبتشوف يلي صاير في سوريا من خراب وقتل وتشريد وظلم والسبب اكبير دعم ايران وروسيا اوانت من عمى عقولهم وقلوبهم ولم يبقى فيهم ذرة انسانية ولاكرامة اي حفلة على انقاض الخراب وعشرات الالاف يعيشون في الخيام ويموتون بردا.هؤلاء معظمهم عسكريين. ولزيادة المعلومات في كتيبة عسكرية التي ارسلت كمان اكثرها للاسف من الشيشانين الموالين لروسيا اتمنى ان يقوم بعضهم بالانشقاق هؤلاؤ الذي يرأسهم قادريوف رئيس الشيشان ربيب وحلبف الروس وبوتين ومساعده السوري زياد سبسبي صديق حسون العاهر الخائن وزياد الذي يظهر احيانا يدافع عن سياسة روسيا وهمالذين سرقوا اموال اعمار الشيشان اعرفوا ياسوريين حقيقة مايجري ارسلوا بعض الجنود الشيشانيين المسلمين الموالين لروسياحت يخدعوا الناس
كل عمره السلاح الروسي خردة
ومن اجل ذلك رمي الجيش السعودي G-3 في حرب اليمن واستعاض عنه بالكلاشنكوف !!! ولك من كلامك مبين انك صفر على الشمال بالسلاح ، الفرق بين الغربي والروسي شيء واحد وهي قصة طريفة فعندما طلع الغرب الى القمر اخترعوا قلم ليكتبوا فيه على سطح القمر قيمته تتعدى 1.3 مليون دولار اما الروس فقد اتوا بقلم رصاص قيمته لا تتعدى 0.5$ والاثنان يؤديان نفس الاداء ، السلاح الروسي لو فهمت القتال فيه من اروع الاسلحة في العالم ولو تريد ان تقارن قارن ما يقارن يعني ما تقارن حرب بين اميركا والعراق او حرب بين روسيا والسعودية بل قارن حرب بين اميركا وروسيا
هؤلاء الضباط والجنود الروس الخنازير كانوا متوجهين لسورية لاكمال احتلالها الذي منحهم اياها الخنزير اللعين بشار الجحش. بعد ان ارتكب الروس والفرس المجوس ومليشياته الارهابية ونظام الاجرام الاسدي اشنع الجرائم بحق السوريين وهجروهم من بلادهم ووطنهم. فتصدت لهم ارادة الله وارسلتهم الى جهنم وبئس المصير.
الله ما عنده حجار يضارب فيها ….
صدق المثل الشعبي ….
انشالله عقبال طائرة النجس بشار الأسد
الله عندو كل شي يا صديقي ….. و كل مناسبة إلها عدتها
و النعم بالله …. المثل يدل على تدبير الله و لا ينتقص من جلالته …. و المقصود بأن الله ينتقم بغير ما ينتقم به الناس
غريب، بعد ما بارك البطرك او المطران الروسي العمليات العسكرية الروسية في سوريا مش لازم تسقط الطيارة الا اذا كان الله مش معترف بهكذا بطرك او مطران
الرحمة و الجنة لأطفال سوريا و شهدائها الأبرياء و اللعنة على كل قاتل مجرم من أي جنس و من أي دين كان
ياشباب بدنا واحد فقط يقعد يحسب لانو احنا ضعيفين شوي بالحساب 92 بالطائرة وممرضتين بالمشفى الفرقان وضابط والسفير بانقرة وال5 اللي كانوا بالمروحية ومن قبل بتدمر 3 لانو بكره الفطايس تكثر مانعود نقدر نعدهم
بكره الدواعش يطلعوا يقولوا احنا فجرناه انتقاما من قتلانا بتدمر
ذوقوا وبال امركم يا انجاس ياخنازير والله انها البداية وصرخات اطفال حلب وامهاتهم لن يصم الرحمن سمعه عنها ولابد له من ناصرها ولو بعد حين