مورينيو يؤكد : مانشستر يونايتد بيتي .. و أنا سعيد فيه

أكد المدرب البرتغالي #جوزيه_مورينيو سعادته الكبيرة بتواجده في نادي #مانشستر_يونايتد الإنكليزي الذي يعتبره مثل بيته وأحد أكبر الأندية في العالم.

وقال مورينيو، في مؤتمر صحفي : “تريد الجماهير أن تشعر بالسعادة مجددا. بعد خمسة أو ستة أشهر هنا.. أشعر حقيقة أنني في بيتي لذا كان الأمر سهلا للغاية.”

وأضاف المدرب البرتغالي قائلاً: “بالطبع سقف التوقعات مرتفع.. والنتائج متذبذبة ونحن في وضع لم نكن نود أن نكون فيه .. ولكن على مستوى حماسي وعملي وشعوري تجاه فريقي الجديد.. أشعر بالسعادة الغامرة هنا.”

وتابع: “بالنسبة لي كان عملاً صعباً ولكن من السهل أن أشعر بأنني في بيتي.. من السهل أن يراودني شعور طيب في النادي.. من السهل أن أشعر بأن النادي تطور.”

ووفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، كان مورينيو قد تسلم الإدارة الفنية لنادي مانشستر يونايتد في يوليو الماضي،خلفاً للمدرب الهولندي لويس فان غال، لكن بدايته مع “الشياطين الحمر” كانت متعثرة بحيث واجه صعوبات للوصول إلى التشكيلة المناسبة وبدا أنه متأثر بالإقامة في فندق بمانشستر.

وبعدما تحسن أداء نتائج مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة، ومع ابتعاد الإصابات عن معظم اللاعبين، يتطلع مورينيو حالياً لخوض فترة احتفالات عيد الميلاد الأولى مع اليونايتد بثقة كبيرة،

وسيكون ذلك من خلال الفوز يوم الإثنين القادم على ضيفه نادي سندرلاند، لحساب الجولة ال18 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل مانشستر يونايتد حالياً المركز السادس في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، برصيد 30 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن تشيلسي المتصدر.

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