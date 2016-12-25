الرئيسية » ورد الآن » وسائل إعلام مصرية : القبض على راكبة سورية في مطار القاهرة حاولت تهريب 5 آلاف دولار و32 ألف جنيه داخل حقيبتها لدى سفرها إلى الكويت مخالفة قانون حيازة النقد المصري
وسائل إعلام مصرية : القبض على راكبة سورية في مطار القاهرة حاولت تهريب 5 آلاف دولار و32 ألف جنيه داخل حقيبتها لدى سفرها إلى الكويت مخالفة قانون حيازة النقد المصري
7 ساعات مضت ورد الآن
هذا استيلاء على اموال الناس بغير حق المبلغ كله لايساوي 7 الاف دولار وكيف يسافر الشخص بدون اجره طريقه واقامته ام ان السوري اصبح وسيله سهله للاتجار به