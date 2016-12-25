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وسائل إعلام مصرية : القبض على راكبة سورية في مطار القاهرة حاولت تهريب 5 آلاف دولار و32 ألف جنيه داخل حقيبتها لدى سفرها إلى الكويت مخالفة قانون حيازة النقد المصري

‏7 ساعات مضت ورد الآن تعليق واحد

عكس السير

تعليق واحد

  1. سوريا
    ديسمبر 25, 2016 , 9:42 ص في 9:42 ص

    هذا استيلاء على اموال الناس بغير حق المبلغ كله لايساوي 7 الاف دولار وكيف يسافر الشخص بدون اجره طريقه واقامته ام ان السوري اصبح وسيله سهله للاتجار به

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