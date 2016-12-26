أحمد حسون : حافظ لم يورث الحكم لبشار .. و الغرب اعترف أنه أصدق رئيس عربي و أتحدى أن يمشي أحد في الأسواق كما يفعل هو !

قال مفتي #بشار_الأسد أحمد #حسون، إن #حافظ_الأسد لم يوص بأن يكون ابنه بشار رئيساً من بعده، ولكن الشعب السوري هو من اختاره.

وزعم حسون في تصريحات لصحيفة “الوفاق” الإيرانية أن حافظ قال لابنه : “ان ارادك الناس فكن في خدمة الشعب وان لم يردك الناس فعد طبيباً الى المشفى، وليس رئيسا للجمهورية، دع الناس يقولون يريدونك ام لا يريدونك”.

وأضاف حسون أن الصحافة الغربية التي التقت بالرئيس بشار الاسد عادت الى الغرب وقالت إنه اصدق رئيس عربي تحدثنا معه، “مازال الرئيس الاسد يمشي في الشوارع بسيارته لوحده وأتحدى أي حاكم عربي أو غربي أن يمشي في اسواق بلده بكل حرية”.

وتابع : “ما يحزنني هو ان الغربيين من النواب ومن رجال الدين المسيح زاروا سوريا، وعدد من علماء المسلمين دعوناهم لزيارة سوريا ويصلحوا بين المتقاتلين منذ اربع سنوات وارسلت رسائل للازهر وعلماء المسلمين في قطر ودول عربية اخرى ولكن كان الجواب اخرج من سوريا، أن اهاجر انا من سوريا حتى يرضوا عني واترك بلدي يحترق واجلس في القصور وفنادق الخمس نجوم لذلك رفضت ذلك وبقيت في سوريا واغتالوا ولدي سارية رحمه الله ولم يكتفوا بذلك بل جاؤوا الى قبره بعد ثلاث سنوات فسرقوا رفاته كما سرقوا أيضا ًقبر عمار بن ياسر وحجر بن عدي وعلماء حلب، هل هؤلاء ثوار الذين يأتون الى القبور ويسرقون الرفات؟”.

وقال أيضاً : “أسأل مفتيي الدول العربية لماذا لم نسمعكم تتحدثون بكلمة واحدة وترون هؤلاء القتلة يفتحون القبور ويذبحون الاطفال ويتزوجون النساء دون قرار منهن، ألم تصلكم هذه الانباء ايها المفتيون في الدول العربية؟ لماذا انتم صامتون؟ ويأتي الغربيون ليروا الحقيقة في سوريا، تعالوا لتروا الحقيقة اليوم”.

وذكر أن الحصار الاقتصادي الذي شن ضد إيران هو حرب اقتصادية دائمة، وقال : “لماذا تحاربون ايران؟ بينما أيام الشاه كانت قواعدكم العسكرية في ايران، فلماذا تحاربونها؟ ولماذا تحاربون سورية؟ لأن شروط حافظ الاسد كانت واضحة يوم ارادوه أن يدخل في الصلح مع اسرائيل، وهي القدس والفلسطينيون اولاً وسوريا بعد ذلك”.

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