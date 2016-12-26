ألمانيا : الشرطة تبحث عن سبعة شبان حاولوا ” إحراق مشرد ” في محطة مترو ! ( فيديو )

قالت الشرطة الألمانية أمس إن مجهولين حاولوا إضرام النيران بمشرد نائم في محطة مترو أنفاق بالعاصمة الألمانية برلينامس.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الرجل لم يصب بجروح “بفضل التدخل الشجاع من جانب شهود عيان فقط “.

ولكنه أشار إلى أن أغراض الرجل (37 عاماً) قد احترقت.

ومحطة “شونلاينشتراسه” الواقعة على الحدود بين اثنين من أحياء برلين وهما “كرويتسبرتج” و”نويكولن” يتم مراقبتها بكاميرات فيديو.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير في وسائل إعلام ألمانية، فإن المتهمين هم 7 شبان، نشرت صحيفة بيلد مقطعاً مصوراً يظهرهم وهم يستقلون المترو.

وأخرج سائق مطفأة حريق صغيرة كانت في كبينته وساعد شهود العيان في إطفاء ملابس وغطاء المشرد، بعد أن اندلعت النيران فيها.

وقال وزير داخلية برلين “أندرياس غايزل”، إن هذا العمل غير إنساني، وأضاف : “أنا مصعوق و أتشكر الجميع الذين ساعدوا بشجاعة . هذا هو التضامن الإنساني الحقيقي”.

وذكر المتحدث باسم الشرطة أنه تم بالفعل بدء إجراءات تحقيق ضد الجناة المجهولين بتهمة الشروع في القتل.

وطالبت الشرطة من يملك معلومات عنهم الاتصال على الرقم 030/4664911444.

عكس السير