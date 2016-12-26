ألمانيا : القبض على لاجئ سوري قاصر تحرش جنسياً بفتاة

ألقى الأمن الجنائي في مدينة “شتروابينغ” في ولاية بافاريا، القبض على لاجئ سوري قاصر (١٦ عاماً) متهم بالتحرش الجنسي، يوم الخميس الماضي.

وقالت وسائل إعلام ألمانية، بحسب ما رصد عكس السير، إن السوري قام في تشرين الأول الماضي بـ “التحرش الجنسي بعنف” بفتاة عشرينية.

ولم تصب الشابة بأذى جسدي لكنها تعرضت لمضاعفات نفسية كبيرة، بحسب ما أفادت التحقيقات.

وبطلب من النيابة العامة في “ريغينزبورغ”، تم إصدار أمر اعتقال بحق الشاب، لتتم محاكمته.

عكس السير