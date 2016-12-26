ألمانيا : لقاء مع لاجئ سوري مسيحي هرب من ” داعش ” و حصل على تصريح للعمل كـ ” طبيب أسنان ” .. و لن يعود إلى سوريا ( فيديو )

التقت صحيفة “شفابيشه” الألمانية المحلية مع طبيب الأسنان السوري اللاجئ “كرم شربات”، الذي قدم إلى ألمانيا مع عائلته قبل 3 سنوات، واستقر في مدينة ميرسبرغ جنوبي البلاد”.

وقال الطبيب شربات الذي ينتمي إلى الأقلية المسيحية، على حد تعبير الصحيفة، إن هرب مع عائلته من سوريا بسبب “داعش”، وقال : “أستطيع وعائلتي الآن النوم دون أي قلق”.

وتابع شربات : “نحن نشعر بالراحة هنا .. لدينا كل ما نحتاجه للعيش .. لا أعتقد أننا سنعود إلى سوريا مرة أخرى .. نريد أنا وعائلتي أن نبقى هنا إذا كان هذا ممكناً”.

وذكر شربات أنه يذهب إلى دروس تعلم اللغة الألمانية ويعمل بشكل تطوعي لدى السلطات حيث يقوم بمساعدة القادمين الجدد في الترجمة.

ولدى شربات وزوجته هالة طفلتين، راشيل عمرها 8 سنوات، وريبيكا 5 سنوات.

وقال شربات “إن تعلم اللغة يعد التحدي الأكبر بالنسبة لي”، وأضاف : “كانت أكبر مشكلة بالنسبة لي هو الحصول على رخصة للعمل بصفتي طبيب أسنان في ألمانيا ولقد حضرت العديد من دورات تعلم اللغة الألمانية للوصول إلى مستوى اللغة المطلوب لهذه الرخصة”.

وتابع : “تلقيت قبل فترة قصيرة موافقة مشروطة على الرخصة، يجب علي القيام ببعض الدورات التدريبية إلى أن يتم الاعتراف الكامل بمهنتي”.

وقالت الصحيفة إن زوجة شربات تدرس اللاجئين مادة الرياضيات وتقدم المشورة لهم في المدرسة.

وختمت العائلة للصحيفة بالوقل إن ما يقلقهم هو العائلة والأصدقاء العالقين في جحيم الحرب بسوريا، وقال شربات : “نحاول دائما الاتصال مع الأهل والأقارب في سوريا ولكن اجراء الاتصال ليس ممكنا في كل وقت. ما نعرفه حتى الآن أنهم بخير ولا ندري ماذا سيحصل معهم في اليوم التالي”.

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