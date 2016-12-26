إقالة مسؤول أمريكي أنفق 52 ألف دولار على عشاء

أقيل مسؤول مالي في ولاية #فلوريدا الأمريكية من منصبه بعدما تبين إنفاقه 52 ألف دولار من الأموال العامة على وجبة عشاء.

وذكرت وسائل الاعلام المحلية أن فحص الملفات المالية أظهر أن مدير الهيئة المالية للإسكان بولاية فلوريدا ستيفن آجر، صرف 52 ألف دولار على وجبة عشاء ، وكشفت أيضاً أنه تم صرف نحو 443 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب في صورة أطعمة وحوافز للعاملين.

وأشارت صحيفة “تامبا باي تايمز” إلى أن آجر اضطر للاستقالة بضغط من حاكم الولاية، الجمهوري ريك سكوت، الذي أعرب عن أسفه لذلك في وقت ينتظر فيه الآلاف في فلوريدا الحصول على مساعدات للاحتفاظ بمساكنهم. ( EFE )

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