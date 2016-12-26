إنريكي يتصدر قائمة المدربين الأعلى دخلاً في العالم

تصدر المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة المدربين الأعلى دخلا، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية.

واعتلى إنريكي القائمة بفضل 1.5 مليون يورو يجنيها المدرب الإسباني شهريا بعد خصم الضرائب، متفوقا على مواطنه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي، الذي يتقاضى راتبا شهريا يقدر بـ 1.4 مليون يورو.

على النقيض من ذلك، يحتل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد المركز التاسع في القائمة، حيث يكسب أقل من نصف مليون يورو في الشهر.

وبحسب صحيفة إيلاف ، احتل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنكليزي المركز الثالث بـ 1.3 مليون يورو، متفوقا على الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ الألماني بمليون يورو.

وغاب الفرنسي ارسين فينغر مدرب آرسنال عن أحد المراكز الأربعة الأولى هذه المرة، حيث احتل المركز الخامس بـ 820 لف يورو شهريا، على الرغم من أنه لم يفز بلقب الدوري الإنكليزي منذ 2003/04.

واحتل المراكز من السادس إلى العاشر كلا من الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، والإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي، وزيدان مدرب ريال مدريدن والإسباني أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان.

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