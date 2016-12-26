الإمارات : شاب يهتك عرض قاصر 6 مرات تحت أنظار الشرطة

نظرت محاكم دبي اليوم الاثنين، في واقعة قيام متهم بهتك عرض فتاة قاصر أكثر من مرة على أحد الشواطئ أمام نظر الشرطة التي كانت تراقب تحركاته بعد ورود بلاغات عن الواقعة.

وتشير التحقيقات إلى تلقي شرطة دبي عبر الخط المجاني، بلاغات مفادها الاشتباه بشخص يتواجد بأحد مناطق دبي بشكل دوري ويقف في مكان مشبوه وبرفقته فتاة لا تتجاوز الرابعة عشر من عمرها، حيث تصعد معه إلى السيارة بشكل مثير للريبة.

ووفقا لشبكة “آراء” ، رصدت الشرطة المتهم يجلس مع المجني عليها وأشقائها وبعد ذلك تصعد الفتاة معه إلى السيارة، وشوهد أكثر من مرة وبنفس الفعل حوالي ( 6 ) مرات ولمدة أسبوعين تقريبا، فتم استصدار أمر من النيابة العامة لإلقاء القبض عليه وإعداد كمين وبالفعل تم القبض عليه وبرفقته الفتاة في السيارة، وبالتحقيق معه قال إنه يجلس معها في السيارة بسبب حرارة الجو، وبتفتيش السيارة اتضح وجود مشروبات كحولية ومقويات جنسية كان على ما يبدو يستعين بها في الجريمة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يعطي أشقاء المجني عليها مبالغ مالية ويرسلهم لشراء العشاء لكي يستطيع الاختلاء بها وسحبها وأخذها للسيارة وهتك عرضها، وبفحص المجني عليها من الطبيب الشرعي اتضح تطابق النتائج مع الواقعة وأنه هتك عرضها.

وفي حين أن المجني عليها أفادت بأنها قامت بتنفيذ طلبات المتهم لأنها كانت خائفة أن يقوم بقتلها في حال رفضت، ونفس السبب منعها من إبلاغ والديها.

ووجهت النيابة العامة للجاني تهمة هتك العرض بالإكراه مع حدث لم تبلغ الرابعة عشر وأمرت بإحالته للجنايات مع تشديد العقوبة واستمرار حبسه ، ولم تتضح على الفور تفاصيل جنسية الجاني أو المجني عليها.

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