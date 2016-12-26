البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي : السوريون في لبنان ينتزعون لقمة العيش من فم اللبنانيين و يهددون الاستقرار الداخلي

اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي (لبنان) أن اللاجئين السوريين يهددون الاستقرار الداخلي لبلاده.

وخلال ترأسه قداس الميلاد في بكركي، قال الراعي إن “الأمن الاجتماعي بحاجة إلى معالجة أخطار المليونَي لاجئ ونازح. فهم مع تضامننا الإنساني معهم ومع قضيّتهم، يهدّدون الاستقرار الداخلي”.

وأضاف، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام لبنانية : ” إنهم ينتزعون لقمة العيش من فم اللبنانيِّين، ويعرّضون نفوسهم للاستغلال السياسي والمذهبي والإرهابي، ويشكّلون عبئًا ثقيلًا تنوء تحته الدولة والشعب”.

وتابع : “لا بدّ من العمل الجدّي السريع، مع الأسرة الدولية، على إعادتهم إلى أرض وطنهم، وتوجيه جميع المساعدات إليهم هناك، لكي يتمكّنوا من إعادة بناء بيوتهم، واستعادة حقوقهم وكرامتهم كمواطنين”.

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