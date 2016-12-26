السعودية تفتتح مصنع اتصالات عسكرية لإنتاج أجهزة ضد تهديدات الحرب الإلكترونية

افتتحت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السعودية، يوم الأحد مصنع أنظمة الاتصالات العسكرية، الذي سيقوم بإنتاج حوالي 2000 جهاز سنويا، تستخدم في المقاومة ضد تهديدات الحرب الإلكترونية، وذلك في العاصمة الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المصنع سينتج خمسة أنواع من أجهزة الاتصالات المعرفة برمجياً (سي دي آر في/يو إتش إف) المختلفة الاستخدام منها جهاز الاتصال اليدوي، وجهاز الاتصال المحمول على الظهر، وجهاز الاتصال المحمول على العربة 10 واط، وكذلك جهاز الاتصال المحمول على العربة 50 واط، بالإضافة إلى جهاز الاتصال المحطة الثابتة.

وتتميز أجهزة الاتصال المعرفة برمجيا بزيادة المقاومة ضد تهديدات الحرب الإلكترونية، وذلك عن طريق توفير اتصال على نطاق عريض من الترددات (30 إلى 512 ميجاهيرتز).

وتسعى وزارة الدفاع، من خلال المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، إلى توطين العديد من الصناعات العسكرية في المملكة. (DPA)

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